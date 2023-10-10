Keluarga Korban Penganiayaan Anak DPR Minta Pelaku Dihukum Berat

SUKABUMI - Keluarga Dini Sera Afrianti alias Andini (27) yang tewas dianiaya oleh pacarnya, meminta hukuman seberat-beratnya kepada terduga pelaku yang merupakan seorang anak anggota DPR RI.

Hal tersebut dikatakan ibu korban, Tuti Herawati (54) saat diwawancara wartawan yang datang ke kediaman di Kampung Gunungguruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Selasa (10/10/2023).

"Ya penginnya dihukum seberat-beratnya, kita kan nggak bisa, ada kuasa hukum ada polisi ya, pengin dihukum seberat-beratnya," ujar Tuti kepada MNC Portal Indonesia.

Titi menceritakan awal kejadian korban meninggalkan rumah pada 12 tahun silam. Saat itu Dini yang mau bekerja di pabrik garmen dan baru melahirkan anak yang masih berusia 4 bulan tiba-tiba menghilang dan tidak ada kabar.

"(Awal hilang) waktu anak (usia) 4 bulan mau kerja ke (pabrik garmen) Longvin. Kalau gajian kata saya buat beli susu. Nah udah gitu dijemput ke pabrik tiba-tiba udah nggak ada. Dicariin sama saya juga nyampai abis satu motor tapi masih nggak ketemu," ujar Tuti.

Lebih lanjut Tuti mengatakan, setelah 8 tahun tiba-tiba adik dan kakak korban menerima kabar dan memberitahu kepada dirinya bahwa Dini ada di Instagram. Semenjak itu komunikasi dirinya dengan Dini terjalin hingga malam terakhir sebelum tewas dianiaya pacarnya.

"Terakhir kontak, malam pas mau meninggal, malam Rabu sama anaknya. Kan saya sakit, diam di kamar, dengerin suara anaknya yang ngobrol minta dibeliin sepatu. Kan manggilnya nggak mamah, 'eni, ni ndes pengen sepatu, lampu disko sama tas'," ujar Tuti.