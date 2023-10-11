Nasib WNI di Palestina, Begini Kemungkinan Evakuasinya

JAKARTA- Serangan brutal Israel saat ini masih memiliki tanda tanya besar mengenai nasib WNI di Palestina yang kian terancam. Terlebih kondisi Jalur Gaza dan Tepi Barat diperkirakan akan hancur lebur usai dihujani rudal dengan membabi-buta.

Para WNI yang berada di Palestina akan sangat terancam karena infrastruktur dasar akan sangat langka untuk kehidupan yang layak. Akan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyediakan kembali infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat di Palestina.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (11/10/2023), pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) masih menyiapkan rencana kontigensi untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Palestina.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, sebelumnya sudah menjelaskan strategi yang akan dijalankan untuk menyelamatkan warga Indonesia di sana.

Pihak Kemlu mengupayakan kerjasama dengan tiga Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang terdekat dari wilayah Palestina yakni KBRI Yordania, KBRI Mesir dan KBRI Lebanon.

Ketiga perwakilan tersebut akan menjadi garda terdepan dalam memonitor situasi di Palestina dan juga menyusun protokol penyelamatan yang harus dilakukan. Bahkan, tidak hanya WNI di Palestina, namun pemerintah juga terus melacak ratusan WNI yang sedang berada di Israel.

Pihak Kemenlu juga sudah meminta WNI agar meninggalkan wilayah Israel dan Palestina usai konflik kembali pecah di dua negara tersebut.

Dengan kondisi seperti sekarang ini pihak Kemenlu juga meminta WNI untuk membatalkan rencana kunjungan kedua negara tersebut. Khususnya bagi yang sudah merencanakan perjalanan dari sebelumnya.