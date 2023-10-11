Humor Gus Dur soal Kampanye PPP Selalu Ramai

JAKARTA - Presiden Keempat RI, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur merupakan sosok yang kerap melontarkan guyonan.

Suatu ketika jelang Pilpres 2004, Gus Dur dimintai pandangannya mengenai situasi politik saat itu.

Pertanyaan yang diajukan salah satu wartawan media nasional bukan saja mendapat jawaban lugas dari Gus Dur, tetapi juga satir. Berikut jawaban Gus Dur yang membuat para wartawan tergelitik, sebagaimana dilansir dari nu.or.id, Rabu (11/10/2023) :

Wartawan: “Gus, mengapa setiap kampanye PPP selalu ramai?”

Gus Dur: “Sebab setiap suami membawa empat istri.”

BACA JUGA: 9 Prinsip Hidup Gus Dur yang Bisa Ditiru Generasi Muda

Wartawan: “Mengapa sampai kapan pun Bulan Bintang tidak akan menang?”

Gus Dur: “Karena masih ada matahari.”

Wartawan: “Menurut Anda, partai-partai mana saja yang sealiran?”

Gus Dur: “Keadilan Sejahtera, Damai Sejahtera, Buruh Sejahtera.”