3 Fakta Kebakaran di Tanah Abang, Dipicu Ledakan Gas

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Kebon Pala III RW 13, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang. Kebakaran tersebut menghanguskan sejumlah bangunan.

Berikut fakta-faktanya.

1. Hanguskan tujuh bangunan semi permanen

Dalam kejadian itu sekiranya tujuh bangunan semi permanen ludes dilahap si jago merah pada, Selasa (10/10/2023).

Satgas Kelurahan Kebon Melati, Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat, Dodi Fristanto mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga telah terjadinya kebakaran pada pukul 14.42 WIB.

"Pengerahan Unit dan Personil 14 Unit mobil dan 56 Personil. Api berhasil dipadamkan 14.58 WIB," kata Dodi saat ditemui di lokasi.

2. Bersumber dari ledakan gas

Kronologi kejadian kebakaran tersebut diakibatkan diduga dari ledakan tabung gas yang berasal dari kios laundry.

"Membuat terjadi penyalaan dan langsung merambat ke kanan kiri bangunan disekitar. Lalu meminta bantuan petugas satgas kebon melati dan pihak damkar setempat untuk ke TKP," kata Dodi.