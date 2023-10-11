Saling Sindir di Facebook Berujung Duel Maut

MERANGIN - Tragis, duel dua orang di Sungai Tebal Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin, Jambi, menyebabkan Korban Didi Tato (35) warga Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai, terkapar di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Klonel Abunjani Bangko dengan keadaan luka tusuk di bagian lengan dan dada.

Informasi yang berhasil dihimpun, kejadian berawal saat kedua orang tersebut terjadi cekcok di Facebook, pada Senin 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Tersangka membuat postingan di Facebook dengan narasi "Bayar utang tu".

Korban melihat postingan tersangka Riki Trisno (32), warga Muara Tiga Kecamatan Muara Nipis, Kota Manak, Provinsi Bengkulu, dan tidak terima lalu mengajak bertemu di Ladang Sengak Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai, selanjutnya kedua orang tersebut bertemu hingga terjadi cekcok mulut dan berkelahi.

Pada saat berkelahi, tersangka Riki Trisno mencabut pisau yang terselip di pinggangnya dan langsung menyerang korban dengan pisau, atas kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian dada dan lengan sebelah kanan, lalu pelaku kabur. Warga yang melihat Korban terkapar Langsung melarikannya ke Rumah Sakit Daerah (RSUD) Klonel Abunjani Bangko untuk mendapatkan perawatan medis.

Kapolsek Masurai, IPTU Rezi Darwis, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut satu korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bacok.

"Iya, Senin kemarin ada perkelahian warga di Ladang Sengak Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, korban Didi Tato mengalami luka tusuk dan dilarikan ke RSUD Klonel Abunjani Bangko," jelas Kapolsek Rabu (11/10/2023).