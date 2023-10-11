Advertisement
HOME NEWS JATENG

Saling Ejek, Pendukung Calon Kades Bentrok di Demak

Sukma Wijaya , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |03:30 WIB
Saling Ejek, Pendukung Calon Kades Bentrok di Demak
Bentrok pendukung Pilkades di Demak (Foto: Sukma Wijaya)
DEMAK - Gegara saling ejek berujung perkelahian antar pendukung calon kepala desa (Cakades) di Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah pada Selasa 10 Oktober 2023 malam.

Dari keterangan warga, peristiwa ini buntut dari aksi pelemparan batu saat pemungutan suara Pilkades pada Minggu 8 Oktober 2023.

Mendadak aksi perkelahian terjadi di rumah Sukarno, tim sukses dari Cakades nomor 1 Suhardi, Pada Selasa malam. Aksi warga yang semakin brutal sempat membuat petugas kewalahan untuk melarai kedua pihak.

Belakangan diketahui, sejumlah pemuda pendukung Cakades nomor 2 Shodiq Mubaroq menggeruduk rumah Sukarno untuk melampiaskan kemarahannya akibat saling ejek.

Dari keterangan warga, selain saling ejek, perkelahian terjadi buntut dari aksi pelemparan batu saat pemungutan suara Pilkades Desa Kembangan. Sebab, banyak para pendukung Cakades nomor 2 mengalami luka di bagian kepala akibat terkena lempar batu.

