Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Pemotor Tewas Diduga Dikeroyok di Makassar, Polisi Periksa 8 Saksi

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |01:09 WIB
Pemotor Tewas Diduga Dikeroyok di Makassar, Polisi Periksa 8 Saksi
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Ist)
A
A
A

MAKASSAR – Polsek Bontoala Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus melakukan penyelidikan terkait kasus kematian Muhammad Refan (16) yang diduga dikeroyok usai kecelakaan tunggal 4 Agustus 2023 lalu.

Kapolsek Bontoala, Kompol Muhammad Idris menyebutkan, saat ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi atas dugaan dan tuntutan keluarga korban yang menuntut pengusutan kematian Refan yang diduga dikeroyok sebelum meninggal.

“Sejumlah saksi telah diperiksa, ada sekitar 8 orang saksi, namun belum ada yang mengarah kepada pelaku. Kami belum menemukan 2 alat bukti sehingga belum bisa meningkatkan statusnya,” ujarnya.

Dia pun meminta dukungan kepada keluarga korban dan warga agar segera bisa menemukan titik terang dan mengungkap kasus ini. “Kami optimistis kasus ini bisa segera tuntas asalkan kami mendapat alat bukti, semoga bisa segera ditingkatkan ke penyidikan,” tandasnya.

Sebelumnya, belasan warga mendatangi Kantor Polsek Bontoala, Senin malam 9 Oktober 2023. Mereka menuntut keadilan atas kematian Muhammad Refan yang diduga kuat meninggal bukan karena kecelakaan tapi dikeroyok.

“Mereka datang untuk mempertanyakan kasus kecelakaan tanggal 4 Agustus lalu yang menyebabkan meninggal dunia, diduga dalam kecelakaan itu ada penyebab lain, sehingga mempertanyakan itu,” kata Kapolsek Bontoala kepada wartawan di kantornya, Senin malam 9 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement