Pemotor Tewas Diduga Dikeroyok di Makassar, Polisi Periksa 8 Saksi

MAKASSAR – Polsek Bontoala Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus melakukan penyelidikan terkait kasus kematian Muhammad Refan (16) yang diduga dikeroyok usai kecelakaan tunggal 4 Agustus 2023 lalu.

Kapolsek Bontoala, Kompol Muhammad Idris menyebutkan, saat ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi atas dugaan dan tuntutan keluarga korban yang menuntut pengusutan kematian Refan yang diduga dikeroyok sebelum meninggal.

“Sejumlah saksi telah diperiksa, ada sekitar 8 orang saksi, namun belum ada yang mengarah kepada pelaku. Kami belum menemukan 2 alat bukti sehingga belum bisa meningkatkan statusnya,” ujarnya.

Dia pun meminta dukungan kepada keluarga korban dan warga agar segera bisa menemukan titik terang dan mengungkap kasus ini. “Kami optimistis kasus ini bisa segera tuntas asalkan kami mendapat alat bukti, semoga bisa segera ditingkatkan ke penyidikan,” tandasnya.

Sebelumnya, belasan warga mendatangi Kantor Polsek Bontoala, Senin malam 9 Oktober 2023. Mereka menuntut keadilan atas kematian Muhammad Refan yang diduga kuat meninggal bukan karena kecelakaan tapi dikeroyok.

“Mereka datang untuk mempertanyakan kasus kecelakaan tanggal 4 Agustus lalu yang menyebabkan meninggal dunia, diduga dalam kecelakaan itu ada penyebab lain, sehingga mempertanyakan itu,” kata Kapolsek Bontoala kepada wartawan di kantornya, Senin malam 9 Oktober 2023.