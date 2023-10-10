Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Rombongan Karang Taruna Kecelakaan di Jalan Raya Bantur Malang, 2 Orang Tewas

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |18:18 WIB
Rombongan Karang Taruna Kecelakaan di Jalan Raya Bantur Malang, 2 Orang Tewas
Rombongan karang taruna kecelakaan di Malang/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MALANG - Sebanyak 8 orang korban kecelakaan maut truk pengangkut wisatawan di Jalan Raya Bantur Malang telah dinyatakan sehat. Para korban sudah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Namun, masih ada beberapa korban dari total 12 orang yang dirawat di rumah sakit.

"Sekitar delapan orang sudah sehat dan berada di rumahnya. Sisanya masih di rumah sakit," kata Kepala Dusun Sidodadi, Desa Wandanpuro, Samsul Huda saat dikonfirmasi pada Selasa (10/10/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, rombongan wisatawan itu merupakan Panitia peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-78 Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, yang hendak melakukan pembubaran panitia kegiatan. Tetapi ia tak tahu bila mereka berangkat ke pantai menggunakan truk.

"Saya tidak tahu kalau mereka menggunakan kendaraan truk. Seandainya tahu tidak akan saya perbolehkan. Mulai dari perencanaan hingga keberangkatannya, saya tidak dimintai pendapat," jelasnya.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Kepala Desa Wandanpuro, Madkhori mengatakan, rombongan itu berangkat duluan dan rencananya akan disusul oleh anggota Karangtaruna yang perempuan pada Minggu (8/10/2023) pagi. Tetapi takdir berkata lain, truk yang dinaiki 30 orang itu terguling usai diduga mengalami rem blong.

"Mereka (anggota karang taruna perempuan) rencana akan berangkat menggunakan bus sewaan. Tapi akibat kecelakaan, rencana itu pun otomatis gagal," ujar Madkhori.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement