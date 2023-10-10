Rombongan Karang Taruna Kecelakaan di Jalan Raya Bantur Malang, 2 Orang Tewas

MALANG - Sebanyak 8 orang korban kecelakaan maut truk pengangkut wisatawan di Jalan Raya Bantur Malang telah dinyatakan sehat. Para korban sudah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Namun, masih ada beberapa korban dari total 12 orang yang dirawat di rumah sakit.

"Sekitar delapan orang sudah sehat dan berada di rumahnya. Sisanya masih di rumah sakit," kata Kepala Dusun Sidodadi, Desa Wandanpuro, Samsul Huda saat dikonfirmasi pada Selasa (10/10/2023).

Menurutnya, rombongan wisatawan itu merupakan Panitia peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-78 Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, yang hendak melakukan pembubaran panitia kegiatan. Tetapi ia tak tahu bila mereka berangkat ke pantai menggunakan truk.

"Saya tidak tahu kalau mereka menggunakan kendaraan truk. Seandainya tahu tidak akan saya perbolehkan. Mulai dari perencanaan hingga keberangkatannya, saya tidak dimintai pendapat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Wandanpuro, Madkhori mengatakan, rombongan itu berangkat duluan dan rencananya akan disusul oleh anggota Karangtaruna yang perempuan pada Minggu (8/10/2023) pagi. Tetapi takdir berkata lain, truk yang dinaiki 30 orang itu terguling usai diduga mengalami rem blong.

"Mereka (anggota karang taruna perempuan) rencana akan berangkat menggunakan bus sewaan. Tapi akibat kecelakaan, rencana itu pun otomatis gagal," ujar Madkhori.