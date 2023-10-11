Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Anak Muda di Indramayu Dukung Gibran Rakabuming Jadi Cawapres

Andrian Supendi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |19:25 WIB
Anak Muda di Indramayu Dukung Gibran Rakabuming Jadi Cawapres
Anak muda dukung Gibran (foto: MPI/Andrian)
A
A
A

INDRAMAYU - Relawan Dulur Indramayu menggelar talk show dan deklarasi di salah satu cafe, Kabupaten Indramayu, Rabu (11/10/2023). Kegiatan itu dilakukan untuk mengenal lebih dalam sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Relawan Dulur Indramayu, Budi Hendrawan mengatakan, ada 100 orang yang hadir dalam talk show tersebut. "Intinya kami sepakat untuk mendukung Gibran menjadi Cawapres," kata dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Budi menuturkan, Gibran yang kini menjabat sebagai Walikota Solo adalah pemimpin muda yang memiliki bakat. Ia juga punya talenta dan juga jujur dalam bekerja. Menurutnya, figur tersebut sangat cocok untuk memimpin bangsa Indonesia.

"Oleh karena itu kami semua mendukung Mas Gibran untuk bisa memimpin bangsa Indonesia ke depan," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement