Anak Muda di Indramayu Dukung Gibran Rakabuming Jadi Cawapres

INDRAMAYU - Relawan Dulur Indramayu menggelar talk show dan deklarasi di salah satu cafe, Kabupaten Indramayu, Rabu (11/10/2023). Kegiatan itu dilakukan untuk mengenal lebih dalam sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Relawan Dulur Indramayu, Budi Hendrawan mengatakan, ada 100 orang yang hadir dalam talk show tersebut. "Intinya kami sepakat untuk mendukung Gibran menjadi Cawapres," kata dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

BACA JUGA: Relawan Bolone Mase Dukung Gibran Rakabuming Jadi Pemimpin Indonesia

Budi menuturkan, Gibran yang kini menjabat sebagai Walikota Solo adalah pemimpin muda yang memiliki bakat. Ia juga punya talenta dan juga jujur dalam bekerja. Menurutnya, figur tersebut sangat cocok untuk memimpin bangsa Indonesia.

"Oleh karena itu kami semua mendukung Mas Gibran untuk bisa memimpin bangsa Indonesia ke depan," tutur dia.