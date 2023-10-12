Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mencoba Kabur dari Pengejaran Bea Cukai, Minibus Pengangkut Rokok Ilegal Terperosok ke Sungai

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:14 WIB
Mencoba Kabur dari Pengejaran Bea Cukai, Minibus Pengangkut Rokok Ilegal Terperosok ke Sungai
Bea Cukai Kudus berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal (Foto: Dok Bea Cukai)
A
A
A

KUDUS-Petugas Bea Cukai Kudus kembali berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal setelah melakukan pengejaran pada sebuah minibus yang menjadi target operasi pada Jumat (06/10/2023). Penyisiran dilakukan di sepanjang Jalan Raya Kudus-Pati dan membuahkan hasil dengan penemuan mobil dimaksud di Jalan Lingkar Timur Kudus pada pukul 22:45 WIB. Pengejaran pun dilakukan dan mobil coba dihentikan, namun sopir mengelak sehingga dilakukan hot pursuit.

“Sampai di Jalan Babalan-Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, target menabrak tiang lampu jalan hingga terperosok ke sungai,” ungkap Moch. Arif Setijo Noegroho, Kepala Kantor Bea Cukai Kudus.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai sebanyak 246.920 batang berbagai merk. Rokok ilegal tersebut diperkirakan senilai Rp309.884.600 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 212.387.003. Barang bukti rokok beserta mobil berhasil dievakuasi dengan sinergi bersama Polsek Sukolilo, Polres Pati, dan masyarakat sekitar agar dapat dilakukan proses pendalaman lebih lanjut.

Arif turut menyatakan apresiasinya kepada pimpinan beserta jajaran Polsek Sukolilo, Polres Pati, serta masyarakat yang telah membantu penegakan Undang-Undang Cukai.

“Kita semua berharap tidak ada lagi masyarakat yang membuat dan mengedarkan rokok ilegal. Kalau ingin memproduksi rokok secara resmi, perizinan dapat ditanyakan dan diurus di Bea Cukai Kudus secara gratis," tuturnya.

(Fitria Dwi Astuti )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179084//menkeu_purbaya-N1iF_large.jpg
Bea Cukai Digeledah Kejagung, Purbaya: Biar Aja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/12/3179080//ilustrasi_belanja_hemat-4fdB_large.jpg
Seberapa Worth It Shopee VIP? Cek Keuntungan dan Faktanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179002//banten_investment_forum_2025-qwcg_large.jpg
Gubernur Andra Soni: Banten Punya Potensi Investasi di Berbagai Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178989//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-CFjU_large.jpg
Geledah Kantor Bea Cukai Soal Kasus POME, Kejagung Sita Sejumlah Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/11/3179166//bank_dbs_isf-USK6_large.jpg
Bank DBS Ungkap 5 Tren yang Membentuk Arah Sustainable Financing Saat Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement