Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Potret Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang Diserang Israel

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:33 WIB
Potret Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang Diserang Israel
Serangan Israel menghantam RS Indonesia di Gaza (Foto: MER-C)
A
A
A

YERUSALEM – Dampak dari perang Hamas-Israel tidak hanya memakan banyak korban jiwa. Tetapi juga merusak fasilitas-fasilitas umum, salah-satunya Rumah Sakit Indonesia di Bayt Lahiya, Gaza, Palestina, dalam serangan bom pasukan Israel sejak hari Sabtu, (7/10/2023).

Berdasarkan kesaksian salah satu relawan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) asal Indonesia, Muhammad Husein, RS Indonesia di Gaza menjadi salah satu target serangan Israel.

MER-C juga membagikan postingan di akun Instagram-nya (@mercindonesia) yang menggambarkan situasi terkini RS Indonesia yang dipenuhi oleh jasad-jasad korban akibat pengeboman yang dilakukan Israel ke gedung-gedung apartemen.

Berikut ini adalah potret-potret situasi terkini dari RS Indonesia di masa perang Palestina-Israel.

1. Serangan udara Israel menargetkan salah satu mobil ambulans milik MER-C

Serangan udara yang diluncurkan Israel meledakkan salah satu ambulans MER-C yang berada di depan RS Indonesia pada Sabtu lalu. Ledakkan tersebut bahkan menewaskan staf lokal MER-C, Abu Romzi.

2. RS Indonesia masih beroperasi di tengah serangan bom Israel

Di tengah pengeboman Israel terhadap warga sipil Gaza, RS Indonesia masih terus beroperasi untuk menangani para korban yang terkena reruntuhan bangunan akibat serangan udara, pada Senin, (9/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139/israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement