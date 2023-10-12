Jessica Wongso Ungkap Alasannya Lebih Memilih Ditahan Sendirian di Sel Kecil

, Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |05:06 WIB

JAKARTA – Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Wongso, menolak untuk dipindah ke sel lain. Ia lebih memilih berada di sel seorang diri.

Hal ini terungkap dalam tayangan Podcast Deddy Corbuzier. Dalam podcast itu, ditampilkan video saat Jessica Wongso diwawancara oleh seseorang.

Dalam video itu, Jessica yang mengenakan baju tahanan oranye menjelaskan alasan dirinya tak mau dipindah ke sel lain.

“Enggak pengen pindah?,” tanya seorang pria dalam cuplikan video tersebut, dikutip, Kamis (12/10/2023).

“Enggak,” jawab Jessica.

“Masih betah juga?,” tanya kembali pria tersebut

“Yang penting ga disatuin sama orang lain, enggak mau,” kata Jessica.

“Masih tetep pengen di situ, yakin?,” tanya pria lagi.

“100 persen, saya kalau mau pindah, saya sudah minta” jawab Jessica mengonfirmasi.