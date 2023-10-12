Petani dan Nelayan Indramayu Dukung Gibran Jadi Cawapres 2024

INDRAMAYU - Masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Indramayu, turut serta memberikan dukungan terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka.

Gibran didukung untuk maju pada Pemilu 2024 nanti sebagai Cawapres. Dukungan petani dan nelayan ini, tentunya menambah daftar relawan Gibran di Indramayu.

Koordinator Bolone Mase Gibran Indramayu, Jojo Sutrisno mengatakan, kelompok nelayan dan petani ini pun melakukan deklarasi di 6 lokasi berbeda secara serentak.

"Kami hari ini menyatakan dukungan agar Gibran bisa menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia," kata dia kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (12/10/2023).

Jojo Sutrisno menyampaikan, enam lokasi deklarasi tersebut, pertama dilaksanakan di Desa Kopyah, Kecamatan Anjatan oleh kelompok petani sejumlah 20 orang.

Kedua di Desa/Kecamatan Bangodua oleh kelompok petani sejumlah 20 orang. Ketiga di Desa/Kecamatan Balongan oleh kelompok nelayan sejumlah 30 orang.

Keempat di Desa Glayem, Kecamatan Juntinyuat, dengan segmen kelompok nelayan sejumlah 30 orang. Kelima di Desa Glayem, Kecamatan Juntinyuat, dengan segmen kelompok koperasi nelayan sejumlah 20 orang.

Dan lokasi terakhir di Desa Sukaperna, Kecamatan Tukdana, dengan segmen kelompok petani sejumlah 20 orang. "Total ada 140 orang yang melaksanakan deklarasi hari ini," ujar Jojo.

Salah seorang warga, Tedi Iswahyudi menilai, Gibran yang kini menjabat sebagai Walikota Solo adalah pemimpin muda yang punya bakat. Selain itu, Gibran juga punya talenta dan juga jujur dalam bekerja.