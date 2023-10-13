Ringankan Beban Masyarakat, Caleg Perindo Berbagi Sembako di Palembang

PALEMBANG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang ESDM Juga Bacaleg Partai Perindo Dapil Sumsel Satu, Andi Asmara, pihaknya membagikan sembago ke warga. Hal itu dilakukan guna mengurangi beban masyarakat di tengah meningkatnya harga bahan pokok.

Selain itu, para kader Perindo juga memborong dagangan lalu dibagikan kembali ke masyarakat. Kegiatan itu dilaksanakan di sela-sela mensosialisasikan KTA Berasuransi kepada masyarakat di Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (12/10/2023).

“Kita simbol UMKM, kami memborong membeli semua olahan makanan masyarakat di sekitar sini lalu dibagikan lagi ke masyarakat. Kita juga beri bingkisan kebutuhan sehari-hari, kita sedikit meringankan, kita bagi-bagi sembako,” ucap Andi Asmara.

Agenda sosialisasi tersebut juga sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga besar Partai Perindo Sumatera Selatan dan pengurus DPD Partai Perindo Kota Palembang, juga para bakal calon anggota DPRD baik tingkat satu maupun tingkat dua.

Bahkan masyarakat juga terlihat antusias dan bersuka cita untuk mendapatkan kartu pengenal Ketua DPP Bidang ESDM Andi Asmara. Masyarakat rela berdesak-desakan agar mendapatkan kartu nama yang dibagikan sejumlah warga kepada para peserta sosialisasi KTA Berasuransi tersebut.