HOME NEWS NEWS

Andi Widjajanto Gabung ke TPN Ganjar, Partai Perindo: Lemhannas Pasti Netral

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |18:00 WIB
Andi Widjajanto Gabung ke TPN Ganjar, Partai Perindo: Lemhannas Pasti Netral
Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. (Okezone)
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng angkat bicara terkait pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) tidak berpihak saat Pilpres 2024.

Hal itu mengingat Gubernur Lemhannas Andi Widjadjanto telah bergabung ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo.

Menurut Yusuf, Lemhannas dipastikan akan netral dan tidak akan ikut politik praktis pada gelaran Pilpres 2024.

"Lembaganya pastilah netral karena itu lembaga negara tidak boleh berpolitik praktis dalam kontestasi," kata Yusuf kepada wartawan, Jumat (13/10/2023).

Di samping itu, Yusuf mengingatkan sejumlah menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum di partai politik untuk tetap menjaga independensi terhadap lembaga negara yang dipimpinnya.

Pasalnya, beberapa di antara tokoh politik yang menjabat sebagai menteri tersebut, bakal berkontestasi pada Pilpres 2024.

"Iya, secara formal terbuka kelembagaan tidak boleh, tapi personal menterinya kan boleh, tidak melanggar aturan apapun, kan mentri adalah jabatan politik," ujar dia.

Lebih lanjut, Yusuf juga meyakini sosok Andi Widjajanto mafhum mengenai aturan yang ada di lembaganya.

"Saya yakin dia tidak akan membawa Lemhannas menjadi tim sukses Ganjar," tuturnya.

