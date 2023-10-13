Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iron Dome (Kubah Besi) Israel Gagal Cegah Roket Hamas, Ini Dia Penyebab dan Kronologinya

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |20:28 WIB
Iron Dome (Kubah Besi) Israel Gagal Cegah Roket Hamas, Ini Dia Penyebab dan Kronologinya
Ilustrasi sistem kerja penangkal roket Iron Dome Israel.
A
A
A

TEL AVIV – Iron Dome Israel, yang merupakan sistem pertahanan rudal utama mereka, tidak dapat mencegah rentetan roket yang diluncurkan Hamas dalam serangan baru-baru ini. Serangan udara tersebut merupakan puncak dari konflik Hamas dan Israel.

Kegagalan tersebut meninggalkan pertanyaan serius untuk Israel mengenai kemampuan Iron Dome mereka dalam mempertahankan keamanan Israel. Hamas menembakkan sebanyak 5.000 roket dalam 20 menit, di mana tembakan 2.200 roket saja sudah membuat sistem rudal utamanya kewalahan.

“Bahkan jika jumlah yang lebih rendah dari 2.200 hingga 5.000 rudal ditembakkan dalam 20 menit, jumlah itu terlalu banyak untuk ditangani oleh Iron Dome," kata para ahli dari Modern War Institute di West Point, sebagaimana dikutip dari USA Today.

Ketika Iron Dome masih mengatasi serangan roket dari Hamas, kelompok ini kemudian melancarkan serangan mendadak yang melibatkan pasukan darat, com bunuh diri, dan tembakan roket lainnya. Serangan tersebut sangat terencana dan terkoordinasi dengan baik sehingga memberikan elemen “kejutan” pada Pasukan Pertahanan Israel.

"Dengan ribuan roket di udara dalam waktu yang sangat singkat, tidak ada satu pun sistem pertahanan udara di dunia yang akan mampu mengatasinya," kata Peneliti Senior Perang Darat Ben Barry di International Institute of Strategic Studies, sebagaimana dikutip dari The National News.

Selama pertempuran udara itu berlangsung, senjata rudal Israel gagal dalam mencegah roket-roket Hamas. Padahal Iron Dome merupakan sistem pertahanan rudal yang sangat canggih dan terdiri dari 10 baterai yang ditempatkan di seluruh Israel, serta radar dengan jangkauan deteksi 70 kilometer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178408/mohammed_ibrahim-MpCb_large.jpg
Jeritan Pilu Remaja Palestina, Mohammed Ibrahim dari Kekejaman "Rumah Jagal" Militer Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173624/trump-BmFP_large.jpg
Trump ke Hamas, Batas Waktu 4 Hari Merespons Proposal Gaza atau Akhir Menyedihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/18/3088745/palestina-Lk6G_large.jpg
6 Tentara Israel Bunuh Diri Akibat Depresi Perang di Gaza dan Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/337/3087057/petani-x5Ib_large.jpg
Derita Petani Sayur yang Terdampak Gerakan Boikot Produk Israel di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/18/3084131/qatar_umumkan_tunda_gencatan_senjata_di_gaza-kWxy_large.jpg
Qatar Tunda Mediasi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement