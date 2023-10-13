Alex Kawilarang, Perintis Kopassus Ini Keluar Masuk Bui hingga Disiksa oleh Kempeitai

ALEXANDER Evert Kawilarang, dikenal sebagai pertarung republik ternama. Kawilarang meniti karier kemiliteran di dua tempat. Yakni pendidikan CORO (Corps Opleiding Reserve Officieren) atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan, serta KMA (Koninklijke Militaire Academie) alias Akademi Militer Kerajaan Belanda di Jatinegara.

Ayahnya, AHH Kawilarang yang merupakan pensiunan perwira KNIL (Koninklijke Nederlands Indisch Leger) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda berpangkat mayor, jadi inspirasi tersendiri buat Kawilarang untuk mengikut jejak ayahnya.

Dalam pendidikan di KMA, Kawilarang yang tidak lama dan harus ikut mobilisasi menghadapi invasi Jepang pada 1942. Tatkala Belanda menyerah di Kalijati, semua prajurit KNIL dijebloskan ke tahanan, termasuk Kawilarang.

Pelarian dari Kamp Interniran

Kawilarang sendiri dimasukkan ke kamp interniran Depot Bandung (kini Gedung Rindam III Siliwangi di Jalan Manado). Tiba saat sehari sebelum para tahanan akan digunduli Jepang, Kawilarang merencanakan kabur dari penjara.

Dia tahu bahwa jika digunduli, akan lebih sulit kabur karena akan lebih mudah diketahui meski sudah berada di luar kamp interniran. Hujan deras di malam hari mengiringi upaya lolosnya Kawilarang dari penjara bersama enam rekannya pada 20 April 1942.