JAKARTA - Polisi mengungkap sejumlah fakta dari prostitusi anak di bawah umur di Jakarta Selatan (Jaksel). Ternyata, ada 8 anak di bawah umur yang dijual oleh muncikari berinisial JL ke pria hidung belang.
Berikut fakta-fakta muncikari JL jual anak di bawah umur ke pria hidung belang, sebagaimana dirangkum pada Jumat (13/10/2023) :
1. 8 Korban Dijual ke 1 WNA
Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro menyebut muncikari JL ternyata mengeksploitasi 8 anak di bawah umur untuk dijual ke pria hidung belang. Bahkan, 8 anak tersebut dijual ke WNA berinisial N yang kini menjadi DPO tersebut.
2. WNA Rekam Aksinya
Saat berhubungan intim dengan anak di bawah umur itu, WNA tersebut merekamnya. Ia merekam setiap berhubungan intim.
"Setiap melakukan perbuatan persetubuhan ini divideokan dan direkam oleh N," ujar AKBP Bintoro pada wartawan, Kamis (12/10/2023).