4 Fakta 8 ABG Dijual Muncikari ke WNA sejak 2021

JAKARTA - Polisi mengungkap sejumlah fakta dari prostitusi anak di bawah umur di Jakarta Selatan (Jaksel). Ternyata, ada 8 anak di bawah umur yang dijual oleh muncikari berinisial JL ke pria hidung belang.

Berikut fakta-fakta muncikari JL jual anak di bawah umur ke pria hidung belang, sebagaimana dirangkum pada Jumat (13/10/2023) :

1. 8 Korban Dijual ke 1 WNA

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro menyebut muncikari JL ternyata mengeksploitasi 8 anak di bawah umur untuk dijual ke pria hidung belang. Bahkan, 8 anak tersebut dijual ke WNA berinisial N yang kini menjadi DPO tersebut.

2. WNA Rekam Aksinya

Saat berhubungan intim dengan anak di bawah umur itu, WNA tersebut merekamnya. Ia merekam setiap berhubungan intim.

BACA JUGA: Polisi Selidiki Asal Usul WNA Perekam Video Mesum ABG di Jaksel

"Setiap melakukan perbuatan persetubuhan ini divideokan dan direkam oleh N," ujar AKBP Bintoro pada wartawan, Kamis (12/10/2023).