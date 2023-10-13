Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta 8 ABG Dijual Muncikari ke WNA sejak 2021

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |05:11 WIB
4 Fakta 8 ABG Dijual Muncikari ke WNA sejak 2021
4 fakta 8 ABG dijual ke WNA. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Polisi mengungkap sejumlah fakta dari prostitusi anak di bawah umur di Jakarta Selatan (Jaksel). Ternyata, ada 8 anak di bawah umur yang dijual oleh muncikari berinisial JL ke pria hidung belang.

Berikut fakta-fakta muncikari JL jual anak di bawah umur ke pria hidung belang, sebagaimana dirangkum pada Jumat (13/10/2023) :

1. 8 Korban Dijual ke 1 WNA

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro menyebut muncikari JL ternyata mengeksploitasi 8 anak di bawah umur untuk dijual ke pria hidung belang. Bahkan, 8 anak tersebut dijual ke WNA berinisial N yang kini menjadi DPO tersebut.

2. WNA Rekam Aksinya

Saat berhubungan intim dengan anak di bawah umur itu, WNA tersebut merekamnya. Ia merekam setiap berhubungan intim.

"Setiap melakukan perbuatan persetubuhan ini divideokan dan direkam oleh N," ujar AKBP Bintoro pada wartawan, Kamis (12/10/2023).

