Gibran Didorong Maju Jadi Cawapres, Berbagai Kalangan Deklarasi Dukungan di Indramayu

Dukungan untuk Gibran jadi Cawapres dilakukan ratusan warga Indramayu. (Foto: Andrian Supendi)

INDRAMAYU - Masyarakat di Kabupaten Indramayu, turut serta memberikan dukungan terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Gibran Rakabuming Raka.

Gibran didukung untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti sebagai Cawapres. Dukungan ini berasal dari kalangan buruh, pengemudi ojek, hingga pedagang asongan di Indramayu.

Koordinator Bolone Mase Gibran Indramayu, Sahroni mengatakan, secara serentak deklarasi dilaksanakan di sebanyak 9 lokasi berbeda hari ini, Jumat (13/10/2023).

"Kami hari ini menyatakan dukungan agar Gibran bisa menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia," ucaonya.

Sahroni menyampaikan, sembilan lokasi deklarasi tersebut, pertama dilaksanakan di Desa/Kecamatan Jatibarang, dengan segmen kelompok ojeg pangkalan sejumlah 20 orang.

Kedua di Desa/Kecamatan Bangodua, dengan segmen kelompok pedagang sejumlah 25 orang. Ketiga di Desa/Kecamatan Widasari, dengan segmen pedagang asongan sejumlah 20 orang.

Keempat di Desa Benduyut, Kecamatan Bangodua, dengan segmen kelompok pedagang sejumlah 25 orang. Kelima di Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, dengan segmen kelompok buruh sejumlah 20 orang.

Keenam di Desa Bangkaloa, Kecamatan Widasari, dengan segmen kelompok ojeg pangkalan sejumlah 20 orang. Ketujuh di Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, dengan segmen kelompok pedagang asongan sejumlah 30 orang.

Kedelapan di Desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, dengan segmen kelompok tani sejumlah 25 orang. Kesembilan di Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya, dengan segmen kelompok pedagang usaha mikro sejumlah 25 orang.