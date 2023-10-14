PLN Raih Apresiasi Inovasi Komunikasi dan Informasi Terbaik pada Local Media Summit 2023

Jakarta- PT PLN (Persero) meraih penghargaan pada Local Media Summit (LMS) 2023. Melalui capaian ini, Perseroan dinilai sukses berinovasi dalam melakukan komunikasi dan memberikan informasi kepada publik.

CEO Suara.com, Suwarjono mengatakan, LMS 2023 yang dihelat Suara.com dan International Media Support (IMS) ini mengapresiasi kementerian, perusahaan hingga lembaga yang berkontribusi terhadap perkembangan digital di tanah air serta inovasi penyebaran informasi dan komunikasi. Termasuk kepada PLN, penghargaan ini diberikan atas kontribusi perusahaan terhadap ekosistem dan media digital.

"Menurut kami mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan digital, merekalah yang memiliki kemampuan kapasitas dan memberikan kontribusi nyata dan kita harus berikan apresiasi," kata Suwarjono dalam acara "Networking Night and Appreciation LMS 2023" di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta pada Rabu (11/10/2023).

Mewakili Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, pihaknya senantiasa mengembangkan cara berkomunikasi yang tepat untuk menyasar publik. Hal ini, terutama dengan bekerja sama dengan media-media di seluruh Indonesia hingga media lokal di daerah-daerah.

"PLN mengapresiasi Suara.com karena mengadakan perhelatan ini. Di daerah-daerah kami bekerja sama sehingga menciptakan satu sumber informasi yang kredibel, menggunakan channel media yang tepat, pesan yang akurat, sehingga sampai ke publik juga diterima dengan cepat dan baik," ujar Gregorius.