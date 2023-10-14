Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

PLN Raih Apresiasi Inovasi Komunikasi dan Informasi Terbaik pada Local Media Summit 2023

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |12:46 WIB
PLN Raih Apresiasi Inovasi Komunikasi dan Informasi Terbaik pada Local Media Summit 2023
PLN raih penghargaan pada Local Media Summit (Foto: Dok PLN)
A
A
A

Jakarta- PT PLN (Persero) meraih penghargaan pada Local Media Summit (LMS) 2023. Melalui capaian ini, Perseroan dinilai sukses berinovasi dalam melakukan komunikasi dan memberikan informasi kepada publik. 

CEO Suara.com, Suwarjono mengatakan, LMS 2023 yang dihelat Suara.com dan International Media Support (IMS) ini mengapresiasi kementerian, perusahaan hingga lembaga yang berkontribusi terhadap perkembangan digital di tanah air serta inovasi penyebaran informasi dan komunikasi. Termasuk kepada PLN, penghargaan ini diberikan atas kontribusi perusahaan terhadap ekosistem dan media digital. 

"Menurut kami mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan digital, merekalah yang memiliki kemampuan kapasitas dan memberikan kontribusi nyata dan kita harus berikan apresiasi," kata Suwarjono dalam acara "Networking Night and Appreciation LMS 2023" di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta pada Rabu (11/10/2023). 

Mewakili Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, pihaknya senantiasa mengembangkan cara berkomunikasi yang tepat untuk menyasar publik. Hal ini, terutama dengan bekerja sama dengan media-media di seluruh Indonesia hingga media lokal di daerah-daerah. 

"PLN mengapresiasi Suara.com karena mengadakan perhelatan ini. Di daerah-daerah kami bekerja sama sehingga menciptakan satu sumber informasi yang kredibel, menggunakan channel media yang tepat, pesan yang akurat, sehingga sampai ke publik juga diterima dengan cepat dan baik," ujar Gregorius.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/206/3179520//tumbal_darah-XIJt_large.jpg
Bukan Sekadar Horor, Tumbal Darah Jadi Refleksi tentang Pengorbanan dan Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179511//kb_bank_memberikan_beasiswa-NId6_large.JPG
KB Bank Berikan Beasiswa Pendidikan Sepak Bola, Bekal untuk Generasi Muda Berdaya Saing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/11/3179448//pemprov_jakarta_pajak_hiburan-mhPL_large.jpg
Pemprov DKI Dukung Penyelenggara Seni Budaya dan Olahraga, Pajak Jadi Makin Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178952//listrik_pln-oynk_large.jpg
4 Fakta Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 30 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179426//listrik-gqIk_large.jpg
HLN ke-80, Warga Dapat Sambungan Listrik Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179361//gubernur_kaltim_appsi-01k7_large.jpg
Jadi Ketua APPSI, Sosok Rudy Mas’ud Dikenal sebagai Pemimpin Visioner dari Kaltim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement