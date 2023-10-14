Advertisement
HOME NEWS NEWS

Cegah DBD, Caleg Partai Perindo Gelar Fogging di Solear Tangerang

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |19:11 WIB
Cegah DBD, Caleg Partai Perindo Gelar Fogging di Solear Tangerang
Caleg Perindo untuk DPRD Banten dapil 4 Desi Nike usai gelar fogging di Solear, Tangerang. (MPI)
TANGERANG - Mengantisipasi meningkatnya penularan demam berdarah dengue (DBD) pada musim kemarau, Bacaleg DPRD Provinsi Banten Dapil 4 Tangerang Partai Perindo melakukan fogging di Perumahan Bukit Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Kegiatan ini juga sekaligus untuk memperkenalkan program Partai Perindo kepada masyarakat di wilayah tersebut.

"Pertama kita lakukan fogging untuk masyarakat daerah sini agar terhindar dari demam berdarah pastinya dan silaturahmi memperkenalkan program yang difasilitasi partai apa saja. Selain itu, saya memberikan ya setidaknya arahan bagaimana program partai itu dilakukan oleh Partai Perindo," ujar Desi Nike Ria usai acara pada Sabtu (14/10/2023).

Setelah fogging, caleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu juga mengajak warga sekitar makan bersama sekaligus mendengarkan pendapat warga mengenai program apa yang harus dibenahi pemerintah.

Selain itu, Desi Nike ingin melihat lebih dekat bagaimana perkembangan pendidikan terutama pada perempuan di wilayah Banten, khususnya Tangerang.

"Yang pertama saya ingin mengenal dekat dengan masyarakat di sini seperti apa. Di situ saya akan lebih mengenal masyarakat dan di sana juga saya akan tahu apa sih kebutuhan masyarakat yang pertama jangan hanya kita melihat dari jauh tapi kita melihat dari dekat," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
