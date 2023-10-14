Advertisement
Ronald Tannur Dijerat Pasal Pembunuhan, Partai Perindo: Keputusan Tepat

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:08 WIB
Ronald Tannur Dijerat Pasal Pembunuhan, Partai Perindo: Keputusan Tepat
Juru Bicara Partai Perindo Ike Julies Tiati. (MPI)
JAKARTA - Partai Perindo mengapresiasi kinerja Polrestabes Surabaya lantaran telah mengubah pasal yang ditetapkan kepada pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita, Dini Sera Afrianti di Surabaya beberapa waktu lalu.

Pelaku pembunuhan yang diketahui bernama Ronald Tannur itu sebelumnya disangkakan dengan pasal penganiayaan.

"Ronald Tannur sebagai pelaku pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti sudah sepantasnya mendapatkan hukuman yang berat. Karena, apa yang dilakukan terhadap korban merupakan tindakan yang disengaja," kata Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau akrab dikenal Ike Suharjo kepada wartawan, Sabtu (14/10/2023).

Ike --yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II itu-- mengapresiasi kinerja Polrestabes Surabaya karena telah bekerja dengan profesional dalam menangani kasus ini. Selain itu, kasus ini menjadi pembuktian bahwa polisi Indonesia tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan.

"Di mana orang tua pelaku merupakan seorang pejabat, anggota DPR RI. Oleh karena itu, kasus ini menjadi rawan mendapat intervensi. Sehingga, dengan perubahan pasal tersebut maka hal ini merupakan bentuk keadilan bagi korban dan pelaku akan mendapat hukuman yang sangat berat," kata mantan news anchor tersebut.

Ike mengajak masyarakat turut serta mengawal jalannya kasus ini hingga pelaku mendapatkan vonis maksimal.

"Kita harus memastikan bahwa pelaku harus benar-benar mendapatkan hukuman maksimal," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
