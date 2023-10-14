Kirab Pemilu 2024 di Solo, Partai Perindo Tampil Gagah

SOLO – Partai Perindo tampil gagah saat acara Serah Terima Kirab Pemilu 2024 di Kota Solo, Sabtu (14/10/2023) sore. Dua orang memakai kostum garuda mengawal rombongan kirab partai bernomor urut 16 tersebut.

Simbol burung garuda diharapkan bisa menjadi ikon dan turut menyukseskan Pemilu 2024 menuju Indonesia sejahtera. Kirab dimulai dari Balai Kota Solo-Tugu jam-Loji Wetan-PGS dan Kembali ke Balai Kota Solo.

“Dalam kirab, kami menurunkan 43 calon legislatif (caleg) dan para pengurus DPD dan DPC Partai Perindo di Kota Solo,” kata Ketua DPD Partai Perindo Kota Solo, Milia Jatmiati di sela-sela acara.

Dalam menyambut Pemilu 2024, Milia melanjutkan, pihaknya ingin dapat berjalan damai. Sementara DPD Partai Perindo Kota Solo menargetkan meraih satu kursi di setiap daerah pemilihan (dapil). Dengan demikian, harapannya Partai Perindo memiliki satu fraksi di Kota Solo.

Untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), pihaknya tegak lurus dengan DPP Partai Perindo yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Sementara itu, Ketua KPU Solo Nurul Sutarti saat sambutan dalam acara Serah Terima Kirab Pemilu 2024 mengatakan, yang dikirabkan seluruh bendera partai politik peserta pemilu yang berjumlah 18.

Kirab yang diselenggarakan KPU RI terdapat tujuh jalur, dan Solo dilewati jalur kelima yang dimulai dari Kabupaten Kepulauan Morotai Maluku Utara.