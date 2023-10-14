Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Bantah Rusia Berada di Balik Kerusakan Pipa Gas Finlandia

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |17:34 WIB
Putin Bantah Rusia Berada di Balik Kerusakan Pipa Gas Finlandia
Rusia bantah Rusia berada di balik kerusakan pipa gas Finlandia (Forto: EPA)
RUSIA - Presiden Rusia Vladimir Putin membantah bahwa Rusia merusak pipa gas bawah laut antara Finlandia dan Estonia.

Penyelidik menemukan pecahnya pipa konektor Baltik disebabkan oleh kekuatan mekanis.

Para pejabat Finlandia mengatakan mereka tidak bisa mengesampingkan keterlibatan aktor negara.

Putin mengatakan menyalahkan Rusia adalah hal yang sia-sia dan tak berguna, dan kerusakan yang terjadi bisa saja disebabkan oleh jangkar atau gempa bumi. Saluran pipa ditutup akhir pekan lalu karena operator menyadari adanya penurunan tekanan secara tiba-tiba.

Kabel telekomunikasi juga rusak. Helsinki mengatakan pihaknya yakin kebocoran pada pipa gas sepanjang 77 km (48 mil) disebabkan oleh aktivitas “eksternal”. Sumber mengatakan kepada BBC bahwa kecurigaan jatuh pada sabotase Rusia sebagai "balasan" bagi Finlandia yang bergabung dengan NATO pada April tahun ini.

ERR News melaporkan Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevkur mengatakan kerusakan tersebut pasti disebabkan oleh sesuatu yang lebih hebat daripada penyelam atau kapal selam tak berawak.

Namun pemimpin Rusia tersebut mengatakan bahwa dia bahkan tidak mengetahui keberadaan pipa tersebut dan bahwa tuduhan tersebut untuk mengalihkan perhatian dari serangan teroris yang dilakukan oleh Barat terhadap Nord Stream.

