Kementerian Kesehatan Palestina: 2.200 Orang Tewas dan 8.700 Terluka di Gaza

Jumlah korban tewas di Gaza bertambah jadi 2.200 orang (Foto: Reuters)

GAZA - Kementerian Kesehatan Palestina mengataka setidaknya 2.215 orang tewas dan 8.714 lainnya luka-luka di Gaza. Di Tepi Barat, 54 orang tewas dan 1.100 lainnya luka-luka.

Sebelumnya, BBC melaporkan bahwa jenazah beberapa warga Israel yang ditangkap Hamas dalam serangan pada Sabtu (7/10/2023) lalu telah ditemukan.

Dalam informasi terbarunya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pihaknya menemukan sejumlah mayat dan telah memberi tahu keluarga korban tewas.

BACA JUGA: Bagaimana Lingkungan Mewah di Gaza Porak Poranda Hanya Dalam Semalam

“Apa yang kami ketahui adalah bahwa pengerahan pasukan di sekitar perimeter Gaza, dalam 24 jam terakhir, telah melakukan apa yang mereka sebut sebagai serangan lokal,” kata koresponden BBC untuk Timur Tengah, Tom Bateman, kepada program Radio 4's Today.

Dia mengatakan perlu dicatat bahwa ini adalah pertama kalinya IDF memberikan informasi terkini mengenai aktivitas pasukannya, yang menurutnya tampaknya mengkonfirmasi bahwa mereka awalnya dikirim melintasi perbatasan "untuk mencoba menghancurkan pasukan peluncur roket".

Pasukan juga dikirim untuk mengumpulkan informasi tentang orang Israel yang hilang.