HOME NEWS INTERNATIONAL

Bagaimana Lingkungan Mewah di Gaza Porak Poranda Hanya Dalam Semalam

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |18:34 WIB
Bagaimana Lingkungan Mewah di Gaza Porak Poranda Hanya Dalam Semalam
Lingkungan mewah di Gaza porak poranda hanya dalam semalam (Foto: The New York Times)
A
A
A

GAZA – Sebelum perang Israel dan Hamas, kawasan ini merupakan lingkungan paling mewah di Kota Gaza. Hampir semua toko ramai, kafe, kedai es krim, dan pemandangan ke Laut Mediterania.

Saat ini sebagian besar wilayah tersebut masih berupa reruntuhan setelah pemboman Israel yang ganas. Ini merupakan tanda jelas bahwa tidak ada bagian Gaza yang akan aman dalam konflik yang akan datang dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.

Penduduk Rimal tidak percaya ketika mereka pertama kali mendengar kabar bahwa daerah tersebut menjadi sasaran. Meskipun daerah kantong Palestina selama 16 tahun telah penuh sesak, diblokade dan dicengkeram oleh krisis kemanusiaan, kelas menengah Rimal hampir bisa dianggap sebagai Islington milik Kota Gaza.

“Kami merasa perintah evakuasi hanyalah rumor sampai seorang petugas polisi Israel menelepon ayah saya dan mengatakan kepadanya bahwa kami harus mengungsi jika kami peduli dengan nyawa kami,” terang Karam Maher, seorang warga Gaza berusia 18 tahun, kepada The Telegraph.

“Kami tidak tahu harus pergi ke mana, akhirnya kami memutuskan untuk datang ke hotel ini,” lanjutnya saat berbicara dari sebuah hotel kelas atas dekat Rimal.

“Senang rasanya akhirnya bisa menemukan akomodasi, tapi buruk karena tidak ada yang senyaman rumah sendiri. Dan saya juga bisa mendengar ledakan di sini,” ujarnya.

Dia kembali pada satu tahap untuk melihat apakah gedungnya masih berdiri. Itu terjadi pada saat itu, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk sebagian besar Rimal.

      
