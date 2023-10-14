Bule Rusia Ngamuk karena Istrinya Dikejar Anjing, Satu Orang Jadi Korban

BALI - Seorang warga negara Rusia berinisial GK dibekuk polisi dan ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap warga lokal pemilik anjing.

Bule Rusia tersebut melakukan penganiayaan terhadap warga sekitar bernama Putu Marione karena istrinya dikejar anjing.

“Penganiayaan bermula saat korban mendengar anjingnya menggonggong kencang, saat keluar rumah korban mendapati anjingnya dipukul pelaku yang tak terima istrinya dikejar anjing milik korban,” ujar Kapolsek Kuta Selatan, Kompol Karang Adiputra.

Melihat hal tersebut Putu Marione berupaya menghentikan, namun pelaku malah melayangkan pukulan ke arah korban hingga mengalami 5 jahitan di bagian bibir.

“Pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kuta Selatan dan dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan serta terancam hukuman penjara dua tahun delapan bulan,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )