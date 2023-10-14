Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Jenderal Kopassus Ini Lari 7 Km untuk Menjaga Keamanan Presiden Jokowi saat Kunker

Sucipto , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |06:01 WIB
Cerita Jenderal Kopassus Ini Lari 7 Km untuk Menjaga Keamanan Presiden Jokowi saat Kunker
Paspampres saat mengamankan Presiden Jokowi (foto: dok ist)
A
A
A

PASPAMPRES, satuan elite TNI yang bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan presiden beserta keluarganya dan tamu kenegaraan. Tak heran, apa pun akan dilakukan oleh prajurit-prajurit pilihan itu termasuk bertaruh nyawa demi menjamin keamanan orang nomor satu di Indonesia.

Seperti yang dituturkan Pangdam Jaya Mayjen TNI M. Hasan, saat dirinya bertugas menjadi Komandan Grup A Paspampres Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua tahun sejak 2016-2018. Abituren Akademi Militer (Akmil) 1993 dari kesatuan Infanteri Kopassus ini rela mandi keringat karena harus berlari sejauh 7 Kilometer demi memastikan keamanan Jokowi.

Dalam buku biografinya yang berjudul "Menjaga Jokowi Menjaga Nusantara: Catatan Perjalanan Jaguar Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden". Hasan menuturkan rela diguyur hujan seharian saat mengawal kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi ke Kepulauan Nias, Sumatera Utara.

Usai Dimutasi Awal Oktober 2023, M. Hasan yang saat itu masih berpangkat Kolonel Inf. Mendapat tugas mengawal kunjungan Jokowi dan Ibu Iriana ke Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Tiba di Bandara Cakrabhuana, Cirebon pukul 10.00 WIB, Jokowi melanjutkan perjalanan dengan konvoi kendaraan menuju Ponpes Buntet di Desa Mertapada, Kecamatan Astanajapura.

Dalam kunjungannya, selain menghadiri haul Al-Marhumin dan bertemu sesepuh serta warga ponpes, Jokowi juga akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sport Hall dan Auditorium Mbah Muqoyyim di ponpes tersebut. Saat melewati Kota Cirebon, masyarakat belum terlalu ramai di sepanjang jalan karena masih terlalu pagi. Mendekati tikungan menuju Pesantren Buntet pantura yang dilewati, masyarakat mulai ramai. Mereka berjejer menyambut Jokowi di sepanjang jalan. Melihat masyarakat yang menyambutnya, Presiden Jokowi mulai membuka pintu mobil. Dari dalam mobil, Presiden melambaikan tangannya.

”Saya sudah bisa mengira apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi ketika massa semakin ramai di pinggir jalan. Ya, kecepatan mobil akan diperintahkan perlahan dan beliau mulai membagikan buku dan kaus,” kenang Mantan Danjen Kopassus ini, Sabtu (14/10/2023).

Benar saja, kendaraan Presiden melambat dan kaca jendela terbuka. Ketika kendaraan Presiden semakin melambat, tanpa komando lagi Paspampres menuju ke arah mobil Presiden dan membentuk formasi melingkar di sekitar kendaraan VVIP. Kebiasaannya, jika mobil Presiden melambat, inilah indikasi kuat mobil Presiden akan berhenti dan mulai membagikan lagi suvenir dari kanan-kiri jendela.

”Saya segera mengambil posisi di samping jendela kendaraan, dan Presiden mulai membagikan suvenir dari dalam mobil,” ucapnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177733//eks_danpaspampres_marsda_wahyu_hidayat_meninggal_dunia-wZSh_large.jpg
Berita Duka, Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko Mantan Komandan Paspampres Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/337/3148823//viral-G9ak_large.jpg
Mahasiswa Bentangkan Poster Kritikan ke Gibran, Wali Kota Blitar: Saya Malu dan Kecewa Sekali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/337/3148690//viral-crk8_large.jpg
Kronologi Paspampres Piting Mahasiswa karena Bentangkan Poster Kritik Gibran di Blitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/337/3148675//paspampres-BSJk_large.jpg
3 Mahasiswa Dipiting Paspampres Gegara Kritik Gibran, Polisi: Sudah Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/337/3146371//prabowo-qpe9_large.jpg
Prabowo Tegur dan Dorong Paspampres Gegara Hempaskan Tangan Jenderal Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142737//tni-X9wv_large.jpg
Profil Mayjen Edwin Adrian Sumantha, Jenderal Intelijen Berdarah Kopassus Jadi Perisai Hidup Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement