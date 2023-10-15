6 Teori Konspirasi di Balik G30S PKI, Keterlibatan CIA hingga Kepentingan Inggris

G30S PKI merupakan peristiwa kelam bagi sejarah Indonesia. Pemberontakan yang terjadi pada 30 September 1965 ini mengakibatkan enam jenderal TNI AD serta 1 perwira TNI AD tewas, setelah diculik. Ada beberapa teori konspirasi yang mengemuka di balik peristiwa G30S PKI.

1. PKI Dalang G30S

G30S didalangi oleh tokoh PKI. Tokoh PKI disebut memperalat unsur tentara. Teori ini didasari oleh serangkaian aksi serta kejadian yang dilakukan oleh PKI pada 1959-1965. Kemudian juga terdapat beberapa perlawanan bersenjata usai peristiwa G30S yang dilakukan kelompok yang menamakan diri sebagai CC PKI.

BACA JUGA: Ini Sosok yang Perintahkan Tangkap Hidup atau Mati terhadap Para Jenderal saat G30SPKI

2. Kepentingan Amerika Serikat dan Inggris

Teori yang terkait peristiwa G30S PKI berikutnya adalah kepentingan Amerika Serikat dan Inggris. Hal tersebut diutarakan oleh Greg Paulgrain.

Paulgrain mengatakan keinginan Amerika Serika supaya Indonesia bebas dari komunisme serta menjauh dari penganut ideologi komunis.

Sementara Inggris berkeinginan untuk mengakhiri sikap konfrontatif Presiden Soekarno terhadap Malaysia. Dengan menggulingkan Presiden Soekarno, maka keinginan dua negara besar tersebut akan tercapai.