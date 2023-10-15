Rotasi Polri, Wadirkrimsus Polda Metro Dijabat AKBP Hendri Umar

JAKARTA - Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo menunjuk AKBP Hendri Umar sebagai Wadirkrimsus Polda Metro Jaya. Lalu terdapat lima kapolres baru dalam mutasi Polri, yang tertuang dalam surat telegram ST/2360/X/KEP./2023.

Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan mutasi jabatan tersebut. Menurut dia, mutasi sangatlah biasa dalan sebuah organisasi.

"Mutasi Jabatan adalah proses alamiah dalam organisasi," ucap Dedi, Minggu (15/10/2023).

Hendri Umar menggantikan, AKBP Eko Prasetyo yang diangkat dalam jabatan barunya sebagai pemeriksa utama Puslabfor Bareskrim Polri.

Sementara, Kapolres Lampung Barat kini dijabat oleh AKBP Ryky Widya Muharam. Menggantikan AKBP Heri Sugeng Priyantho.