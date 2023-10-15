Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rotasi Polri, Wadirkrimsus Polda Metro Dijabat AKBP Hendri Umar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |01:40 WIB
Rotasi Polri, Wadirkrimsus Polda Metro Dijabat AKBP Hendri Umar
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo menunjuk AKBP Hendri Umar sebagai Wadirkrimsus Polda Metro Jaya. Lalu terdapat lima kapolres baru dalam mutasi Polri, yang tertuang dalam surat telegram ST/2360/X/KEP./2023.

Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan mutasi jabatan tersebut. Menurut dia, mutasi sangatlah biasa dalan sebuah organisasi.

"Mutasi Jabatan adalah proses alamiah dalam organisasi," ucap Dedi, Minggu (15/10/2023).

Hendri Umar menggantikan, AKBP Eko Prasetyo yang diangkat dalam jabatan barunya sebagai pemeriksa utama Puslabfor Bareskrim Polri.

Sementara, Kapolres Lampung Barat kini dijabat oleh AKBP Ryky Widya Muharam. Menggantikan AKBP Heri Sugeng Priyantho.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166509/kapolri_jenderal_listyo_sigit-pUGe_large.jpg
Presiden Prabowo Minta Polri-TNI Tindak Tegas Massa Anarkistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164188/kapolri-qtyI_large.jpg
Kapolri Temui Gus Ubed di Ponpes Langitan Tuban, Jaga Silaturahmi dengan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155069/viral-RXla_large.jpg
Selayang Pandang Jenderal Hoegeng, Mantan Kapolri yang Dilarang Hadiri Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152021/kapolri_sutanto-oAEB_large.jpg
3 Jenderal Adhi Makayasa Jadi Kapolri, Nomor 1 Penumpas Raja Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/337/3117420/polri-dMCw_large.jpg
Boni Hargens: Siapa pun Kapolrinya Sejak Dulu hingga Sekarang Pasti Dikritik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement