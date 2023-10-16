Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Lini Masa Kekuasaan Soeharto hingga 16 Oktober 1990

Alifia Zahra Kinanti , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |05:12 WIB
Lini Masa Kekuasaan Soeharto hingga 16 Oktober 1990
Soeharto/Foto: Reuters
A
A
A

 

JAKARTA - Selepas huru-hara September 1965, konstelasi politik di dalam negeri berubah total. Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa berdarah tersebut digantikan oleh Mayjen. Soeharto.

Soeharto diangkat soekarno sebagai Menpangad pada 16 Oktober 1965 di Istana Negara. Ia pun kemudian merangkap sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).

 BACA JUGA:

Sesaat setelah pelantikan itu, Soeharto mendapat kawat dari berbagai organisasi muslim yang menyatakan dukungannya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, termasuk pemulihan situasi pascaperistiwa G30S.

Dilansir dari buku 'Jejak Langkah Pak Harto', disebut bahwa Soeharto langsung menyeruhkan seluruh rakyat untuk menciptakan suasana tenang dan teteram.

 BACA JUGA:

Rabu, 16 Oktober 1976

Pagi ini Soeharto menyampaikan nota keuangan untuk tahun 1968 dalam masa sidang ke-2 DPR-GR tahun ini. Dalam amanatnya, presiden mengingatkan bahwa tahun 1969 bukanlah tahun pembangunan, melainkan tahun rehabilitasi dan stabilitasi untuk menyiapkan pembangunan.

Pada kesempatan itu Jenderal Soeharto secara khusus menyinggung beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah. Menyinggung soal pemilihan umum, Jenderal Soeharto memperkirakan bahwa pemilihan umum tidak akan dapat dilaksanakan pada tahun 1968, mengingat UU pemilihan Umum hingga kini belum selesai.

Selain itu Penjabat Presiden juga menekan pentingnya pajak untuk membiayai usaha ekonomi, terutama untuk biaya pengeluaran rutin yang semakin meningkat.

