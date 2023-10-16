Tanjung Perak, Saksi Bisu Pertempuran Pasukan Majapahit Melawan Tentara Mongol

JAKARTA - Surabaya ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Hal itu tercatat dalam prasasti Trowulan I berangka 1358 M. Namun, Surabaya (Churabhaya) masih berupa desa di tepi sungai Berantas

Surabaya (Churabhaya) juga tercantum di Negara Kretagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca tentang perjalanan pesiar Hayam Wuruk pada tahun 1385 M dalam pupuh XVII (bait ke 5, baris terakhir).

Salah satu wilayah di Surabaya, yaitu Tanjung Perak, ternyata menjadi saksi peristiwa penting di dalam sejarah kerajaan Majapahit.

Alkisah, pertempuran antara Raden Wijaya pendiri Kerajaan Majapahit melawam pasukan tar-tar dari dinasti Mongol, diduga terjadi di sepanjang aliran sungai sampai muara Sungai Kalimas yang sekarang Tanjung Perak atau Ujunggaluh.

Menurut kitab Pararaton, pasukan Mongol yang dipimpin Ike Mese diusir dari Pulau Jawa. Pertempuran berakhir di Pelabuhan Ujunggaluh dengan kemenangan pasukan Raden Wijaya.

Dikisahkan di Negara Kretagama dengan dikawal dua perwira dan 200 pasukan Mongol, Raden Wijaya minta izin kembali ke Majapahit. Hal ini untuk menyiapkan upeti bagi kaisar Kubilai Khan, sebagai wujud penyerahan dirinya. Ike Mese mengizinkannya tanpa curiga.