INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Pengasuh Ponpes Sidogiri Dukung Erick Thohir Jadi Kakak Asuh Pesantren

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |12:35 WIB
Pengasuh Ponpes Sidogiri Dukung Erick Thohir Jadi Kakak Asuh Pesantren
Menteri BUMN Erick Thohir/ist
A
A
A

PASURUAN – Putri Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Ru’yana Fuad atau yang akrab disapa Ning Yana, mendukung Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi mentor dan bahkan kakak asuh untuk meningkatkan kemandirian pesantren.

Diketahui, Pondok Pesantren Sidogiri berada di Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Jawa Timur dan sudah menjalankan kegiatan kemandirian pesantren sejak 1961.

Pesantren Sidogiri merupakan salah satu pesantren dengan jumlah santri terbesar di Jawa Timur. Pesantren ini memiliki 11 ribu santri. Dengan aset mencapai Rp3 Triliun, Pesantren Sidogiri telah memiliki unit usaha di lebih dari 2.000 lokasi, baik di berbagai daerah di Indonesia, maupun di negara-negara Timur Tengah.

“Pondok ini memang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Karena kami berkomitmen untuk menjalankan pondok dengan mandiri dan berdaya. Karenanya, sejak lama, Pesantren Sidogiri sudah memasukkan kewirausahaan sebagai salah satu mata pelajaran,”ujar Ning Yana, Senin (16/10/2023).

“Kami memfasilitasi para santri untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari dari dalam kelas, termasuk membentuk Koperasi Pesantren (Kopontren) Basmallah dan Lembaga Amil Zakat untuk Yatim dan Dhuafa (LAZZ),” sambungnya.

Dia melanjutkan, berbekal pengetahuan akademik, para santri, termasuk dari kalangan perempuan, telah relatif mengetahui metode-metode untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kewirausahaan. Namun, perempuan Nahdlatul Ulama (NU) yang berwirausaha terkendala untuk menjalankan usaha yang lebih berkelanjutan dan mampu ‘naik kelas’.

Bagi Yana, Pesantren Sidogiri siap menjadi benchmark yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para santri. Secara luas, Yana melihat, pemerintah juga sudah memiliki beberapa inisiatif yang dampaknya dapat lebih diperluas lagi.

