HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Tembakkan Rentetan Roket ke Kota-Kota Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |09:51 WIB
Hamas Tembakkan Rentetan Roket ke Kota-Kota Israel
Hamas tembakkan rentetan roket ke kota-kota Israel (Foto: AFP)
A
A
A

ISRAEL - Sayap militer Hamas pada Senin (16/10/2023) mengatakan mereka telah menembakkan “rentetan roket” ke Yerusalem dan Tel Aviv di Israel.

Hamas, kelompok pejuang Palestina, telah lebih dari seminggu yang lalu melancarkan serangan terhadap Israel dengan rentetan roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza.

Serangan tersebut, yang berpuncak pada perang dengan pembalasan Israel, mengakibatkan terbunuhnya sedikitnya 4.100 orang saat ini.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung pengungsi Palestina mengatakan diperkirakan satu juta orang telah mengungsi di Gaza.

Militer Israel telah memperbarui jumlah orang yang diyakini disandera di Gaza. Yakni bertambah dari 155 menjadi 199 orang.

Mereka diculik ketika kelompok bersenjata Hamas menyusup ke Israel lebih dari seminggu yang lalu, menewaskan lebih dari 1.400 orang.

Lebih dari 2.700 orang di Gaza tewas dalam serangan balasan Israel, yang juga menghalangi bahan bakar, air, makanan, dan pasokan medis memasuki wilayah tersebut.

Halaman:
1 2
      
