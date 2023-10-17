Mirip Serial TV, Pengacara Palsu Tanpa Pendidikan Hukum Menangi 26 Kasus Hukum di Pengadilan

NAIROBI - Seorang pria Kenya baru-baru ini ditangkap setelah terungkap bahwa ia menyamar sebagai pengacara dan mewakili berbagai klien dalam 26 kasus berbeda – yang semuanya ia menangkan – meskipun ia tidak memiliki pelatihan formal apa pun.

Brian Mwenda Njagi dijuluki 'Mike Ross di kehidupan nyata', mengacu pada karakter populer dari serial TV 'Suits', seorang pemuda cerdas yang berhasil bekerja di sebuah firma hukum terkenal dan mewakili klien meskipun tidak memiliki pendidikan sekolah hukum formal. Perbandingan tersebut beralasan, mengingat Mwenda berhasil mewakili kliennya di hadapan hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Pengadilan Tinggi dalam 26 kasus berbeda dan memenangkan semuanya.

Pemuda tersebut telah berhasil menampilkan dirinya sebagai seorang pengacara yang berkualifikasi dan tidak ada satupun hakim yang pernah dia ajak bicara di hadapannya yang curiga bahwa dia sebenarnya bukanlah seorang pengacara.

Masyarakat Hukum Kenya (LSK) baru mulai mencurigainya setelah menerima pengaduan dari seorang pengacara sebenarnya bernama Brian Mwenda yang mengeluh bahwa dia tidak dapat mengakses akunnya.

“Pada 5 Agustus 2022, Brian Mwenda Ntwiga diterima di Bar, dan alamat emailnya yang benar diambil dan Akun dibuka untuknya di portal Advokat,” kata LSK dalam siaran pers sebagaimana dilansir Oddity Central.

“Kami menghubungi Advokat Brian Mwenda Ntwiga yang membenarkan bahwa ia belum mengajukan surat keterangan praktik sejak masuk, alasannya karena ia pernah bekerja di Kejaksaan Agung dan tidak memerlukan Surat Keterangan Praktek.”