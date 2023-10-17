Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bangun Ruko, Kuli Bangunan Tewas Tersengat Listrik

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |02:30 WIB
Bangun Ruko, Kuli Bangunan Tewas Tersengat Listrik
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

PADANG - Seorang kuli bangunan bernama Muhammad Yusuf panggilan Anton (46) tewas usai tersengat listrik di Jalan Bypass Kayu Gadang, Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Senin (16/10/2023).

Menurut Dantim Kantor SAR Padang, Idrinaldi, pihaknya menerima laporan bahwa ada orang yang tersengat listrik.

“Setelah kita ke lokasi untuk mengevakuasi awalnya mendapatkan laporan adanya warga tersengat listrik. Sesampai di lokasi kita langsung mengevakuasi korban di RS Bhayangkara, sesampai di rumah sakit, pihak rumah sakit menyatakan korban meninggal dunia,” katanya, Senin (16/10/2023).

Kapolsek Kuranji, AKP Nasirwan, mengatakan korban meninggal dunia akibat tersengat arus listrik. Dia merupakan tukang sedang membangun ruko.

"Korban merupakan warga Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumbar. Saat kejadian korban ini tersengat arus listrik ketika berada di atap sebuah bangunan ruko," tutupnya.

(Awaludin)

      
