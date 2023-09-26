Berteduh saat Hujan, Bocah Penjual Tisu Tewas Tersengat Listrik

MEDAN - Seorang anak bernama Jualiana Siahaan (14), warga Jalan Merbabu, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, tewas tersengat listrik saat berteduh depan sebuah rumah kosong di Jalan M.T. Haryono, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin, 25 September 2023 malam kemarin.

Anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), dan sehari-hari juga bekerja sebagai penjual tisu keliling itu tersengat listrik saat memegang teralis besi yang terpasang di rumah tersebut. Diduga ada kebocoran listrik dari papan reklame yang terpasang di rumah itu ke teralis tersebut.

Informasi yang dihimpun, insiden itu pertama kali diketahui oleh salah seorang petugas keamanan (satpam) bank yang berlokasi di dekat rumah kosong itu. Begitu mengetahui peristiwa tersebut petugas satpam itu langsung menghampiri lokasi dengan menemukan korban sudah tak bernyawa.

"Sempat diingatkan supaya tidak main hujan-hujanan. Mereka lalu berteduh di rumah kosong itu. Tiba-tiba insiden itu terjadi. Saat dilihat satpam bank, korban sudah meninggal dunia," kata Subhan salah satu saksi mata insiden tersebut.

Subhan mengaku begitu insiden itu terjadi, petugas dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) turut ke lokasi untuk memastikan sumber listrik. Dari petugas diketahui bahwa di teralis besi yang terpasang di rumah itu ada aliran listrik.

"Jadi kemungkinan besar dia tersengat listrik dari teralis itu. Karena rumah itu kosong dan hanya ada papan reklame yang hidup dialiri listrik di rumah itu," pungkasnya.