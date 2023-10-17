Dua Kereta Jarak Jauh Anjlok, Seluruh Perjalanan Commuter Line Daop 6 Dibatalkan

KULONPROGO - Anjloknya KA Argo Semeru dan Argo Wilis di Sentolo Kulonprogo membuat PT KAI membatalkan sejumlah perjalanan. Salah satunya adalah pembatalan perjalanan kereta komuter, Commuter Line Prambanan Ekspres (Prameks).

Manager External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan, KAI Commuter memohon maaf atas pembatalan sementara perjalanan Commuter Line Prambanan Ekspres (Prameks) untuk relasi Yogyakarta – Kutoarjo dan sebaliknya mulai Selasa, (17/10/2023) siang.

KAI Commuter melakukan pembatalan perjalanan tersebut imbas kendala operasional perjalanan kereta api jarak jauh di lintas Sentolo – Wates.

"Untuk menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan kereta, pembatalan perjalanan sementara Commuter Line Prameks dilakukan pada seluruh jadwal perjalanan hingga jalur pada lintas tersebut dapat dilalui kembali," tutur dia.