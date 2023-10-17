Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cari Rumput Laut, Warga Caringin Hilang Terseret Ombak di Perairan Garut

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |04:01 WIB
Cari Rumput Laut, Warga Caringin Hilang Terseret Ombak di Perairan Garut
Illustrasi (foto: dok freepik)
GARUT - Seorang warga kembali dilaporkan hilang di perairan Garut Selatan. Kali ini, warga bernama Emud (41) hilang saat mencari rumput laut di pantai kawasan Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut.

Kasat Polairud Polres Garut, AKP Anang Sonjaya mengatakan, Emud dilaporkan hilang pada Minggu 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.22 WIB. Sebelum hilang, korban beraktivitas di pantai wilayah Kecamatan Caringin bersama empat temannya untuk mencari rumput laut.

"Korban yang merupakan warga Kampung Cibentang, Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, terseret ombak ketika mencari rumput laut. Korban mencari rumput laut agak ke tengah dari posisi teman teman yang lain, teman temannya sudah mengingatkan agar mundur ke belakang namun ia tidak menghiraukan," kata AKP Anang Sonyaja, Senin (16/10/2023).

Korban seketika terseret ombak besar sebelum akhirnya tenggelam. Satpolairud Polres Garut, kata dia, langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian begitu menerima laporan.

"Hari ini kami masih melakukan pencarian korban bersama dengan Tim SAR, Balawisata dan Nelayan," ujarnya.

Sebelumnya pada Senin 9 Oktober 2023 awal pekan lalu, warga asal Kecamatan Cibalong bernama Yanto Suprianto (35) yang berprofesi sebagai nelayan juga hilang ketika menangkap ikan dengan cara menyelam. Hingga hari ini, Yanto yang sempat menyimpan ikan hasil tangkapannya di daratan sebelum kembali menyelam tak diketahui keberadaannya.

Waktu berburu menangkap ikan, korban melengkapi diri dengan alat paser atau sejenis peluru panjang yang dilontarkan oleh panah atau pelontar.

(Widi Agustian)

      
