HOME NEWS SULSEL

Pulang dari Pendidikan, Anggota Polisi Ini Syok Istrinya Selingkuh dengan Dokter

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |23:00 WIB
Pulang dari Pendidikan, Anggota Polisi Ini Syok Istrinya Selingkuh dengan Dokter
Illustrasi (foto: dok Okezone)
MAKASSAR – Seorang anggota polisi yang bertugas di Polda Sulsel, berinisial Iptu AH tidak menyangka dikhianati istrinya saat sedang pendidikan, berinisial KDR.

Aksi serong sang istri terbongkar saat Iptu AH mendadak pulang ke rumahnya untuk memberikan kejutan kepada istrinya, meski sedang menjalani pendidikan. AH pun kaget karena memergoki istrinya diantar pulang oleh oknum dokter berinisial AW.

Propam turun tangan mengusut kasus perzinahan yang diduga dilakukan seorang istri anggota Polda Sulsel Iptu AH, yakni KDR dengan seorang oknum dokter dari Universitas Hasanuddin (Unhas), berinisial AW.

"Propam juga sudah melakukan penyelidikan. Nanti ada laporannya pasti akan diproses,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Komang Suartana kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Saat ini, penyelidikan atas dugaan perselingkuhan ini masih dilakukan Propam. Hasilnya akan disampaikan lebih lanjut.

"Dan kita akan sampaikan hasil prosesnya ke media. Apakah itu ada tindakan melanggar hukum atau tidak," pungkasnya.

(Awaludin)

      
