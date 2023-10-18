Bacaleg Perindo Berman Nainggolan Bagikan 500 Paket Sembako Murah di Cakung

JAKARTA - Bakal Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Jakarta Dapil IV, Jakarta Timur dari Partai Perindo, Berman Nainggolan membagikan 500 sembako di Bazar Murah Sembako, untuk warga RT.005/RW.006 Cakung, Jakarta Timur.

Pembagian sembako murah ini digelar sekitar Pukul 09.00 WIB, turut dihadiri oleh Ketua RT serta ibu-ibu dari RT.005/RW.006 Cakung, Jakarta Timur.

Berman Nainggolan mengatakan, kegiatan pembagian sembako ini, rencananya bakal dibagikan sebanyak 600 paket sembako, masing-masing beras 2,5 kilogram serta minyak goreng 1 liter.

"Kami dari DPD Partai Perindo Jakarta Timur, saya mewakili ketua DPD, hari ini kami bazar murah di daerah Cakung, Jakarta Timur RT.005/RW.006, jadi kami melakukan bazar dengan sembako, beras 2,5 kg sama minyak 1 liter dengan harga Rp.15 ribu," ujar Berman Nainggolan saat ditemui di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Rabu (18/10/2023).

"Rencananya kami ingin 600 kurang lebih, ini daerah kelima bazar murah, Minggu ini kami bergerak menyesuaikan program Partai kita. Itu diinstruksikan oleh bapak Ketua Umum, Bapak Hary Tanoesoedibjo membantu masyarakat lemah," sambung dia.

Berman menambahkan, ke depannya program pembagian sembako murah ke masyarakat bakal gelar secara rutin. Tentunya, kepada warga-warga yang berada di kawasan-kawasan Jakarta Timur.

"Kami akan melanjutkan ke daerah-daerah lain di Jakarta Timur, besok juga ada dan Minggu depan demikian. Ini Bazar kelima yang kami lakukan dalam bulan ini," jelas Berman.

Lebih lanjut, Berman menerangkan, tujuan Partai Perindo membagikan sembako murah kepada warga di daerah Cakung, Jakarta Timur. Pasalnya, melihat harga-harga sembako belakangan ini melonjak naik.