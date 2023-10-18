Nyanyian Tokoh Nyono Bikin Operasi PKI Gagal Total hingga Akhirnya Dibubarkan

JAKARTA - G30SPKI atau gerakan 30 September 1965 yang dilancarkan Dewan Revolusi dalam waktu cepat berhasil dipadamkan. Dengan gerak cepat pasukan RPKAD yang dipimpin Sarwo Edhie Wibowo berhasil merebut RRI yang sebelumnya dikuasai Dewan Revolusi.

Sejumlah pimpinan PKI, yakni utamanya Ketua PKI DN Aidit, Njoto dan komandan Dewan Revolusi Letkol Untung Sutopo yang sempat melarikan diri, berhasil ditangkap.

Ketiganya kemudian dieksekusi mati. Seiring itu, jenazah sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh Dewan Revolusi sebagai kumpulan Dewan Jenderal yang tidak loyal kepada Bung Karno dan karenanya diculik, ditemukan di sumur lubang buaya.

Lantas, bagaimana mula-mula pengungkapan G30S PKI terjadi? Dilansir dari buku Jenderal Yoga Loyalis di Balik Layar (2018), pengungkapan gerakan 30 September 1965 tidak lepas dari penangkapan salah seorang pimpinan PKI, yakni penangkapan Nyono, tokoh CC PKI.

Nyono merupakan level pimpinan PKI yang pertama kali ditangkap pasca G30S PKI. Untuk mengecoh petugas, ia sempat mengaku bernama Tugimin, namun penangkapnya tidak terkecoh.