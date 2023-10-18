Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kadis Kominfo Kalteng Usung Proyek Perubahan Integrasi Data Sektoral dengan Satu Data Indonesia

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |23:00 WIB
Kadis Kominfo Kalteng Usung Proyek Perubahan Integrasi Data Sektoral dengan Satu Data Indonesia
Foto: Dok Pemprov Kalteng
A
A
A

Palangka Raya- Dalam rangka percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Agus Siswadi usung Proyek Perubahan (PROPER)" Strategi Implementasi Integrasi Satu Data Kalimantan Tengah dengan Satu Data Indonesia (SDI)" pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXIV tahun 2023.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/10/2023) Agus Siswadi menjelaskan alasannya mengangkat judul proyek perubahan tersebut. "Data adalah jenis kekayaan baru, new oil bahkan lebih berharga dari minyak. Keakuratan data menjadi sumber pijakan dalam membuat keputusan dan kebijakan, dan menjadi dasar analisis semua sektor" ucapnya. 

Ia mengatakan, bahwa salah satu tugas pokok Diskominfosantik adalah penyelenggara data sektoral dan walidata. Seyogianyalah Diskominfosantik menjadi rujukan dan sumber data yang valid dan akurat.

"Saat ini sistem pengolahan dan penyajian data dilakukan secara parsial oleh masing-masing perangkat daerah, dan tidak terintegrasi satu sama lain. Idealnya data terintegrasi dalam satu sistem yang mudah diakses oleh pengambil kebijakan, stakeholder dan masyarakat" katanya.

Ia juga menambahkan bahwa tuntutan dari SPBE adalah sistem data yang terintegrasi dan bisa dimanfaatkan dengan prinsip saling berbagi pakai.

