Apa Arti Laknatullah Israel? Ternyata Ini Maknanya

JAKARTA- Mengulik apa arti laknatullah Israel yang muncul dalam konteks politik dan konflik Timur Tengah.

Arti laknatullah Israel berasal dari frasa bahasa Arab yang secara harfiah diterjemahkan sebagai 'kutukan Allah SWT atas Israel'.

Istilah ini digunakan oleh kelompok Muslim di dunia untuk mengekspresikan kemarahan atas tindakan melanggar hak asasi dan penindasan terhadap rakyat Palestina oleh pemerintah Israel.

Berdasarkan tradisi agama Islam, kutukan Allah dianggap sebagai bentuk hukuman atau kecaman atas tindakan yang melanggar moral.

Dalam hal ini, apa arti laknatullah Israel’ mengacu pada keyakinan bahwa Israel sebagai negara atau entitas politik telah melakukan tindakan kekejaman.

Bangsa Israel merupakan orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka memiliki ikatan darah dengan Bali Israel. Orang Yahudi Israel meyakini mereka adalah keturunan Nabi Ya’qub. Sehingga mereka merasa berhak atas tanah Palestina.

Akan tetapi keturunan Israel adalah keturunan pembangkang dan tidak tahu diri. Sehingga orang Yahudi Israel merupakan orang-orang yang dilaknat Allah SWT.