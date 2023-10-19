Polisi Identifikasi Tiga Mayat Tanpa Kepala di Lampung Selatan

Polisi berhasil identifikasi 3 mayat tanpa kepala di Lampung. (Ilustrasi/Freepik)

INDRAMAYU - Tiga dari empat mayat tanpa kepala yang ditemukan di Kabupaten Lampung Selatan, telah teridentifikasi. Ketiga mayat tersebut merupakan nelayan asal Kabupaten Indramayu.

Hal itu disampaikan Kasat Polairud Polres Indramayu, Iptu Asep Suryana. Menurutnya, identitas mayat tanpa kepala tersebut teridentifikasi setelah melakukan pencocokan tes DNA dengan pihak keluarga.

"Benar, sudah diketahui identitasnya," ujar Kasat Polairud, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (19/10/2023).

Iptu Asep mengatakan, keempat mayat tanpa kepala tersebut merupakan nelayan cumi dari ABK KM Bintang Mutiara Jaya yang sebelumnya dilaporkan karam di perairan Karawang-Subang pada 21 Agustus 2023.

Dari total sebanyak 12 ABK, lanjut Asep, sebagian besar dilaporkan hilang dan hanyut terbawa ombak ke arah perairan Lampung. Untuk mencari keluarga dari ABK yang hilang tersebut, Polres Indramayu telah melakukan tes DNA di Rumah Sakit Bhayangkara Losarang, Indramayu, pada Selasa 19 September 2023.