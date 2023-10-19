Viral Teras Rumah Panggung Ambruk saat Acara Pernikahan, Puluhan Warga Terluka

PANGKEP - Teras sebuah rumah panggung mendadak ambruk saat acara pernikahan berlangsung. Puluhan tamu yang hadir histeris dan terluka. Peristiwa itu viral di media sosial. Meski tak ada korban jiwa, puluhan warga mengalami luka akibat terkena dan tertimpa kayu.

Peristiwa ambruknya teras rumah pengantin yang viral itu terjadi di Kampung Padadae, Kelurahan Mappasaile, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (16/10/2023) sekitar pukul 14.00 Wita.

Dalam video yang beredar memperlihatkan sejumlah warga yang histeris dan beberapa dibantu warga lain untuk mengevakuasi diri dari runtuhnya teras rumah yang sedang mengadakan acara pernikahan tersebut.

Peristiwa ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.00 Wita saat sejumlah pengantar pengantin pihak lelaki dipersilakan untuk santap siang, setelah acara ijab kabul selesai.

Kapolsek Pangkajene, AKP Kamal Syam menduga, peristiwa itu karena kelebihan beban dan kondisi rumah panggung yang sudah tua dan tak memiliki penyanggah di tengah teras.

Selain itu, para pengantar pengantin yang bergerak bersamaan menuju teras untuk mengambil makanan dari arah ruang tengah mengakibatkan teras retak dan ambruk.