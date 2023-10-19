Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

3 Pemancing Hilang Usai Ditabrak Tugboat di Sungai Musi

Dede Febriansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |13:49 WIB
3 Pemancing Hilang Usai Ditabrak Tugboat di Sungai Musi
Petugas cari pemancing yang hilang di Sungai Musi (Foto: Istimewa)
PALEMBANG - Tiga orang dilaporkan hilang saat terjadi tabrakan antara perahu dan kapal tugboat di perairan Sungai Musi, tepatnya di kawasan Desa Upang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu 18 Oktober 2023.

Direktur Direktorat Polairud Polda Sumsel, Kombes Pol Andreas Kusmaedi mengatakan, hingga saat ini tim gabungan dari SAR dan Polairud Polda Sumsel masih terus melakukan pencarian terhadap tiga korban perahu ketek yang hilang usai tabrakan.

"Kejadiannya subuh kemarin karena kabut asap membuat jarak pandang berkurang. Saat ini baru satu saksi yang diperiksa," ujar Kombes Pol Andreas Kusmaedi, Kamis (19/10/2023).

Dijelaskan Andreas, untuk kapal tugboat yang menabrak saat ini sudah diamankan dan masih berada di perairan Upang. Tim SAR gabungan terdiri dari Polairud Polda Sumsel, TNI AL, Basarnas dan KSOP Kelas II Palembang sudah diterjunkan untuk melakukan pencarian korban hilang.

"Tim SAR gabungan masih berada di TKP untuk melakukan pencarian terhadap tiga korban perahu getek yang hilang," ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun, kapal tugboat Karya Pacific Travel 29 menabrak perahu ketek di Parit 12 Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, sekitar pukul 05.00 WIB.

