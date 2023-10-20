Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menhan: Pasukan Israel Akan Segera Melihat Gaza dari Dalam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |09:39 WIB
Menhan: Pasukan Israel Akan Segera Melihat Gaza dari Dalam
Foto: Reuters.
GAZA/YERUSALEM - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan kepada pasukan yang berkumpul di perbatasan Gaza pada Kamis, (19/10/2023) bahwa mereka akan segera melihat daerah kantong Palestina itu "dari dalam", menunjukkan kemungkinan terjadinya invasi darat dengan tujuan menghancurkan Hamas semakin dekat.

Israel menggempur Gaza dengan lebih banyak serangan udara pada Kamis, yang diklaim sebagai pembalasan atas serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 warga Israel.

Israel telah mengepung 2,3 juta penduduk Jalur Gaza dan membombardir daerah kantong tersebut dalam serangan yang telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan lebih dari satu juta orang kehilangan tempat tinggal.

Di utara Gaza, rekaman yang diperoleh Reuters dari kamp pengungsi Jabaliya menunjukkan warga menggali dengan tangan kosong di dalam bangunan yang rusak untuk membebaskan seorang anak laki-laki dan perempuan yang terperangkap di bawah batu. Mayat seorang pria juga ditarik keluar.

“Anda sekarang melihat Gaza dari kejauhan, Anda akan segera melihatnya dari dalam. Perintah akan datang,” kata Gallant kepada tentara Israel. Pasukan Zionis diperkirakan tidak akan masuk ke Gaza ketika para pemimpin asing sedang berkunjung.

Tak lama setelah pernyataan Gallant, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya bersama pasukan di dekat perbatasan menjanjikan kemenangan.

      
Telusuri berita news lainnya
