Gempa M3,7 Guncang Pesisir Barat Lampung

, Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:39 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Pesisir Barat, Lampung, Jumat (20/10/2023).

"Gempa Mag:3.7, 20-Oct-2023 15:28:37WIB, Lok:5.95LS, 103.95BT (84 km Tenggara PESISIRBARAT-LAMPUNG)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada akun Twitternya.

Kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)