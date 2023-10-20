JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Pesisir Barat, Lampung, Jumat (20/10/2023).
"Gempa Mag:3.7, 20-Oct-2023 15:28:37WIB, Lok:5.95LS, 103.95BT (84 km Tenggara PESISIRBARAT-LAMPUNG)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada akun Twitternya.
Kedalaman gempa berada di 10 kilometer.
"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.
(Angkasa Yudhistira)