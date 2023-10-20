Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,7 Guncang Pesisir Barat Lampung

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:39 WIB
Gempa M3,7 Guncang Pesisir Barat Lampung
Gempa M3,7 guncang Pesisir Barat Lampung (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,7 mengguncang Pesisir Barat, Lampung, Jumat (20/10/2023).

"Gempa Mag:3.7, 20-Oct-2023 15:28:37WIB, Lok:5.95LS, 103.95BT (84 km Tenggara PESISIRBARAT-LAMPUNG)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada akun Twitternya.

Kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939/gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882/gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179565/gempa-9Dp6_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,6 Guncang Cilacap Jawa Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement