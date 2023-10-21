Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PM Italia Putuskan Pacarnya Jurnalis TV Usai Komentar Tak Senonoh

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |19:58 WIB
PM Italia Putuskan Pacarnya Jurnalis TV Usai Komentar Tak Senonoh
PM Italia putuskan kekasihnya seorang jurnalis TV usai komentar tak senonoh (Foto: AGF/Shutterstock)
A
A
A

ITALIAPerdana Menteri (PM) Italia Giorgia Meloni putus dengan kekasihnya seorang jurnalis TV setelah komentar-komentar tidak senonoh.

Sang kekasih diketahui memegang area genitalnya saat ia mengusulkan untuk menjadi pembawa acara bersama untuk “threesome or foursome,” yang akhirnya membuat acara itu ditangguhkan.

Meloni pun tak tinggal diam. Dia langsung turun ke media sosial (medsos) pada Jumat (20/10/2023) untuk mengumumkan perpisahan dari Andrea Giambruno yang juga ayah dari putri mereka yang berusia 7 tahun.

“Hubungan saya dengan Andrea Giambruno, yang berlangsung hampir sepuluh tahun, berakhir di sini,” tulis Meloni hanya dua hari setelah video perilaku cabulnya saat jeda iklan program populer Striscia la Notizia di Mediaset menjadi viral.

“Saya berterima kasih padanya atas tahun-tahun indah yang kami habiskan bersama, atas kesulitan yang kami lalui, dan karena telah memberi saya hal terpenting dalam hidup saya, yaitu putri kami Ginevra,” lanjutnya.

Giambruno mengatakan melalui agennya pada Jumat (20/10/2023) bahwa dia dan Mediaset telah “setuju” bahwa acaranya akan ditangguhkan setelah skandal tersebut. Dia tidak berada di kursi pembawa berita selama rekaman acara pada Jumat (20/10/2023) sore. Mediaset mengatakan kepada afiliasi CNN SKY24 bahwa mereka sedang “menyelidiki fakta” seputar dugaan perilaku Giambruno.

Dalam video tersebut, yang diambil saat jeda iklan di depan penonton langsung, dan diposting di akun media sosial dan situs web program tersebut, Giambruno terlihat berjalan di sekitar lokasi syuting dan terdengar bertanya kepada pembawa acara wanita apakah dia punya pacar.

Halaman:
1 2 3
      
